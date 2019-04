Testa a testa tra San Sebastiano e Sparta San Gennaro

Bella lotta tra San Sebastiano e Sparta San Gennaro. Mancano due giornate e c'è soltanto un punto di differenza tra le due squadre. Il San Sebastiano è al primo posto con un punto in più. Il prossimo turno vedrà lo scontro diretto tra queste due formazioni. Il campionato è stato equilibrato, tutto si deciderà in queste ultime due giornate. Se, però, il San Sebastiano vincesse lo scontro diretto, sarebbe già aritmeticamente in Promozione con una giornata di anticipo. La gara del 28 aprile potrebbe, quindi, essere già decisiva.

