Torna il calcio a Bacoli, la Sibilla rinasce: fusione con la Flegrea

di Gaetano Scotto di Rinaldi

La società A.S.D. Bacoli Sibilla 1925 ha comunicato ufficialmente la fusione con la Società A.S.D Monte di Procida. Il presidente del club sarà Gennaro Capuano, affiancato dai fratelli Marasco, proprietari del Monte di Procida, rinominato Flegrea nel luglio del 2018. La squadra ripartirà dal campionato di Eccellenza e nei prossimi giorni saranno annunciati i primi acquisti. Le prime novità arrivano invece dal quadro dirigenziale, con Gennaro Illiano promosso allenatore del club e Feliciano Scotto di Luzio ingaggiato nel ruolo di Direttore dell'Area Comunicazione.



Parola poi al presidente Gennaro Capuano che afferma: "In questa nuova avventura saremo affiancati da un gruppo di imprenditori locali .Siamo in ritardo nella costruzione della squadra e questo sarà un anno dove l’obiettivo sarà la salvezza per poi creare una rosa più competitiva l'anno prossimo. Sono contentissimo di riportare il calcio a Bacoli soprattutto con una famiglia per bene come quella dei Marasco “

© RIPRODUZIONE RISERVATA