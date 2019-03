Torneo di Viareggio: la Rappresentativa Serie D vuole gli ottavi

Per la Rappresentativa Serie D è tempo di riscendere di nuovo in campo. Dopo l'importante vittoria con la Spal ottenuta nella seconda gara del girone della Viareggio Cup, domani sfiderà alle 15 e allo stadio Raciti di Quarrata (Pt) la Salernitana che dovrà battere per conquistare quel primo posto che certificherebbe il passaggio del turno. Grazie a Goalshouter, l'applicazione per i live delle partite, sarà possibile seguire la diretta del match con la possibilità di ricevere notifiche sul proprio cellulare. Arbitra l'incontro Marco Emmanuele di Pisa.

