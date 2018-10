Torrese avanti nella coppa. Vico Equenpse eliminato

Torrese avanti e Vico eliminato dopo 180' molto particolari nei quali i corallini hanno finito con il prevalere perché capaci di sfruttare le occasioni che sono capitate loro. Il Vico recrimina per il risultato dell'andata e l'andamento del ritorno che ha visto gli ospiti sprecare nel finale il pallone del pareggio. Spano ha dovuto far fronte a molte assenze, a partire da quelle dei giovani Imperato e Coppola (sostituiti da Gaetano Correale e da Mottola, esordiente in stagione dal primo minuto).

MARCATORI: Savarese G. 18' p.t., D'Alessio 21' (V), Ferri 22'

TORRESE: Sorriso, Russo F., Riverso, Di Dato, Salvatore, Alterio, Savarese G. (dal 42' s.t. Gaglione), Gargiulo M. (dal 22' s.t. Esposito), Barbera, Damiano, Ferri. (Iannuzzi, Di Capua, Marcarelli, Oliva F., Gaglione, Oliva A., Cuomo, Esposito). All.: Di Capua

VICO EQUENSE: Navarra, Savarese F., Correale G. (dal 13' s.t. Oliva F.), Correale F. (dal 4' s.t. Borriello), Del Franco (dal 20' s.t. De Simone), Gargiulo L., Mozzillo, Inserra, Borrelli, Arenella (dal 38' s.t. Granato), Mottola (dal 13' s.t. D'Alessio). (Savarese G., Raganati, De Gennaro). All.: Spano

ARBITRO: Ferrara di Salerno (Eliso-Mignona)

Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Correale F., Inserra. Recuperi: 2' p.t., 6' s.t.

