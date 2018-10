di Ganluca Agata

Tre numeri al lotto di sicuro affidamento: 8, 10 e 11. Sulla ruota di Napoli, ovviamente. Sono i numeri di maglia di Vlada Kubassova, Lisette Tammik e Giulia Risina, calciatrici del Napoli Femminile Carpisa Yamamay. Venerdì scorso a Palazzo San Giacomo, durante la cerimonia di premiazione di Raffaele Carlino, presidente della Carpisa e sponsor della squadra, Vlada, Lisette e Giulia hanno fatto la foto assieme a Carlino e al sindaco De Magistris, che ha promesso: "Domenica al vostro debutto in campionato ci sarò". Il sindaco è stato di parola. Oggi pomeriggio era in tribuna al Cus Napoli per la partita Napoli Femminile-Aprilia, risultato 3-0 per le azzurre di Geppino Marino. E, strano ma vero, le tre reti sono state segnate proprio da Vlada, Lisette e Giulia. Le prime due sono nazionali estoni, Giulia è siciliana. "Che Carlino portasse bene non è una novità - scherza Italo Palmieri, direttore generale del Napoli Femminile - Adesso sappiamo che porta fortuna anche il sindaco. Comunque, sono davvero numeri, queste cose succedono soltanto a Napoli, sia pure con la collaborazione di due calciatrici estoni e una siciliana".

