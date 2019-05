Turris-Castrovillari si giocherà allo Ianniello di Frattamaggiore

Dopo l'indisponibilità del Liguori, arriva l'ufficialità dello stadio Iorio per il match play off tra Turris e Castrovillari. Ecco la nosta stampa dei corallini: "La Asd Turris Calcio comunica che la gara di semifinale playoff di domenica 12 maggio alle ore 16 si disputerà allo stadio "Ianniello" di Frattamaggiore. I prezzi dei biglietti resteranno per TUTTI di 15 euro per la Tribuna e 10 euro per i distinti. Per i tifosi del Castrovillari saranno a disposizione 200 biglietti acquistabili direttamente in prevendita a Castrovillari. La Turris ringrazia per la disponibilità l'intera Amministrazione Comunale di Frattamaggiore, in particolare il Sindaco Del Prete, l'Assessore Alborino e il Consigliere Teore Grimaldi".

