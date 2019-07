Turris, è fatta per Sowe

Il direttore sportivo della Turris, Rosario Primicile, ha praticamente annunciato l'acquisto diell'attaccante Sowe: «Per Sowe è fatta. Abbiamo chiuso l’accordo con il ragazzo e all'inizio della prossima settimana metteremo tutto nero su bianco. Era uno dei nostri principali obiettivi, può giocare sia sulla fascia che al centro dell’attacco e può ancora migliorare. Nonostante la giovane età, ha già vinto un campionato a Vibo Valentia. Ha delle caratteristiche che fanno in modo che lui sia il giocatore ideale per noi».

