Turris, Fabiano: «Nessun timore il Marsala non ci spaventa»

La cura Fabiano sta iniziando a dare i suoi frutti. Sette punti conquistati nelle ultime tre gare di campionato contro Rotonda, Bari e Messina. Tutti risultati importanti che attualmente consentono alla Turris di restare fuori dalla zona rossa della classifica. La squadra corallina con Franco Fabiano sembrerebbe aver trovano la giusta quadra per valorizzare i giocatori che indossano questi colori. «Non c’è nessuna cura». Afferma l’allenatore Fabiano. «Lavoriamo e i ragazzi stanno dimostrato tutto il loro valore. Per me non contano più i punti fatti ma quelli che dovremo fare. Le tre gare disputata sono il passato, adesso per me conta il presente e il futuro come la gara di domenica contro il Marsala»

