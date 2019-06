Turris, firma Del Prete

Il club corallino comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del classe 2000, Simone del Prete. Il centrocampista proveniente dal Nola (lo scorso anno 28 presenze e 1 gol per lui in Serie D con la casacca bianconera), è una vecchia conoscenza di Mister Fabiano che lo ha fortemente voluto in rosa questa stagione. "Sono veramente molto contento di poter vestire la maglia della Turris. Ho tantissima - ha affermato Simone Del Prete, il centrocampista - voglia di mettermi in gioco e dimostrare il mio valore in campo. Darò tutto per onorare questa maglia e questa splendida tifoseria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA