Turris, Governucci: «Con la Sancataldese è vietato sbagliare»

Il direttore sportivo della Turris Governucci non nasconde gli obiettivi della squadra in questa stagione. «Non ci siamo posti limiti, la Turris è una società molto ambiziosa e può assolutamente fareun campionato importante ma serve tanta umiltà. Il nostro obiettivo è fare un ottimo campionato».

Però adesso la testa è tutta rivolta al prossimo match di campionato, in programma domani contro la Sancataldese. La Turris, intanto, ha recuperato la penalizzazione di due punti in questa stagione e può iniziare a scalare la classifica con serenità.

