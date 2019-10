Turris, ko in Coppa: passa il Foggia

FOGGIA: Fumagalli, Kourfalidis (55’ Loschiavo), Anelli, Gentili, Iadaresta (51’ Cittadino), Russo (71’ Salatino), Gerbaudo, Salvi, Di Masi, Di Jenno (92’ Cadili), Gibilterra 00. All. Corda.

TURRIS: Lonoce, Esposito, Franco (71’ Sowe), Prevete (62’ Riccio), Celiento, Di Nunzio, Simonetti (46’ Longo), Garofalo (52’ Da Dalt), Fabiano, Forte (67’ Aliperta), Esempio. All. Fabiano.

ARBITRO: Bracaccini di Macerata.

RETI: 5’ Anelli, 30’ rig. Gentile, 50’ Russo, 72’ Longo.

NOTE: Ammoniti: Esposito, Forte, Lonoce, Franco, Fumagalli, Loschiavo. Espulsi: Gentile.

La Turris esce dalla Coppa Italia di Serie D ai sedicesimi di finale dopo il ko contro il Foggia in trasferta. Non la miglior prestazione per i ragazzi di Fabiano, i quali riescono ad accorciare le distanze con Longo soltanto al 72'. Adesso i corallini punteranno tutto sul campionato.

