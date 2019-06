Turris, rinnova Celiento e saluta Guarracino

Turris tra conferme e partenze. La società ha rinnovato il contratto a uno dei pilastri della rosa corallina della scorsa stagione: Marzio Celiento.

L'esterno corallino quest'anno ha segnato 9 reti (10 totali considerando anche la rete in Coppa Italia) e fornito ai suoi compagni ben 16 assist. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Celiento subito dopo la chiusura dell'accordo: «Sono molto contento di aver rinnovato con la Turris. Non ho mai avuto dubbi in merito alla mia permanenza qui in quanto la mia priorità assoluta, era quella di restare in una piazza importante come Torre del Greco e di continuare a far parte di questa società che non mi ha mai fatto mancare nulla e, per questo, ringrazio tutta la dirigenza ma in particolare il Presidente Antonio Colantonio. Io e i miei compagni abbiamo intenzione di fare ancora meglio rispetto a quanto fatto la scorsa stagione: dobbiamo completare quello che abbiamo iniziato e toglierci grandi soddisfazioni». C'è chi resta e chi, invece, saluta. È il caso di Fabrizio Guarracino, che dopo due stagioni lascia la Turris.

