Turris, rinnova il bomber Longo

La Turris ha reso noto di aver rinnovato il contratto al suo capitano ed attaccante di punta, Fabio Longo. Il centravanti corallino ha segnato ben 23 marcature in campionato (27 totali considerando anche la Coppa Italia e i Playoff) si conferma così al centro del progetto biancorosso. "La mia priorità è sempre stata la Turris ha affermato Fabio Longo - . Già a maggio ho dato la mia disponibilità alla famiglia Colantonio per restare in maglia corallina. Con il Presidente, mi unisce un rapporto che va al di là del calcio. Ci tenevo a chiudere questa situazione il prima possibile per partire tranquillo per le vacanze e mettere la parola fine su tutte le questioni di mercato che tiravano in ballo il mio nome. Alla Turris ho trovato la mia consacrazione e la mia casa e non potevo tradire una fiducia così grande. Ora aspettiamo di sapere che categoria andremo a disputare. Insieme ai miei compagni, sono certo che daremo ancora grandi emozioni alla splendida tifoseria corallina e a tutta la città".

