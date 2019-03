Turris, si ferma il centrocampista Fabiano

In vista della prossima gara di campionato contro l’Igea Virtus, valevole per la 27esima giornata del girone I, la Turris dovrà rinunciare al centrocampista Raffaele Fabiano. Il classe 2000, infatti, è stato ammonito nel match pareggiato contro la compagine siciliana (essendo già diffidato prima dell’incontro), e poi dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento di pulizia al ginocchio che lo terrà fuori dai giochi per almeno un paio di partite: il suo rientro con il gruppo è previsto all’incirca tra un paio di settimane per aiutare i suoi nel rush finale di campionato. Fabiano dovrebbe tornare per la ventinovesima giornata quando la compagine corallina affronterà in casa il Locri.

