Tutti i numeri sulla finale playoff del girone B tra Vico Equense e Sant'Antonio Abate

A Massaquano domenica andrà in scena la finale dei playoff del girone B di Promozione tra Vico Equense e Sant'Antonio Abate: la compagine giallorossa ha superato il Procida in semifinale col punteggio di 2-1. Il Vico Equense cercherà in tutti i modi per prepare nel migliore dei modi questa partita che di sicuro richiamerà il pubblico delle grandi occasioni visto che già nel match di campionato si è registrata una grande affluenza di tifosi. A Vico si imposero Savarese e compagni per due a zero, con lo stesso punteggio il S.A. Abate aveva regolato in casa la compagine azzurro-oro all'andata. Vico Equense e S.A. Abate sono state le uniche due formazioni a stazionare in testa alla classifica, oltre al Poggiomarino poi risultato vincitore della regular season. Si tratta, dunque, della finale "più giusta" che metterà di fronte seconda e terza classificata. Il Vico la affronterà senza il regista classe '99 Raffaele D'Urso, operato ai legamenti crociati del ginocchio sinistro, mentre stanno recuperando dai rispettivi acciacchi Varriale e Porzio. Già è rientrato in gruppo, in pratica, Vittorio Inserra. L'ultimo test amichevole, sostenuto domenica contro il San Giovanni Battista, ha visto Savarese e compagni imporsi per 4-1 grazie alla doppietta di Borrelli, alla rete di Bordagaray ed all'autogol di Guida. Per il San Giovanni Battista ha segnato Giovanni Cioffi.

