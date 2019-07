Ufficiale l'arrivo di Spilabotte al San Giorgio

Dopo le prime conferme della scorsa stagione arriva un grande acquisto; calciatore che non ha bisogno di presentazioni: Fortunato Spilabotte che va a rinforzare il reparto offensivo, già forte della presenza di Muro e Minicone. L'attaccante classe '90 ha un passato nel Napoli, Gladiator, Caivanese, Afro Napoli e Casoria, in squadre pronte a lottare per il vertice.

Anche quest'anno il presidente Fico con grandi sforzi sta formando una squadra competitiva per il campionato che andrà a disputare. Benvenuto Fofò!

