Un campionato da applausi per il Santa Maria 2012

Il Santa Maria 2012 è capolista nel campionato di Seconda Categoria, girone H con 59 punti frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. La capolista con la vittoria contro l'Usentina per 3-0 nello scorso campionato è salita di categoria essendo stata promossa in Prima Categoria. La capolista ha raccolto 59 punti realizzando 58 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 29 volte. A 90 minuti dalla fine del campionato la prima in classifica ha due punti di vantaggio sulla seconda che è la Prepezzanese. Nell'ultimo turno di campionato il Santa Maria 2012 sfiderà in trasferta la compagine Sicignano che si trova al penultimo posto in classifica mentre la Prepezzanese sfiderà dinanzi ai propri tifosi il Real Filetta Pezzano che si colloca al sesto posto in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA