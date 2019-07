Un colpo da novanta per l'Albanova: firma Panico

Un colpo da novanta per l'Albanova: la società ha reso noto di aver acquistato il calciatore Nicola Panico. Si tratta di un acquisto top, ovvero di un calciatore che ha realizzato 296 gol tra serie D ed Eccellenza. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Venafro in Eccellenza molisana, mettendo a segno 66 reti in 51 presenze. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Savoia (con esordio in serie B), Giugliano, Puteolana, Bojano e Isernia.

