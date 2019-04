Una stagione no per l'Aversa Normanna

L'Aversa Normanna ha concluso il campionato di Eccellenza essendo un fanalino di coda con 9 punti. L'ultima della classe è retrocessa al campionato di Promozione e nell'ultimo torneo ha solamente ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 24 sconfitte con la realizzazione di 21 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 94 volte. Nell'ultima giornata di campionato l'Aversa Normanna aveva perso in casa col punteggio di 9-2 contro il Giugliano che ha concluso il primo posto in ex aequo con la Frattese a quota 70 punti.

