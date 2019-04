Vesuvio Cup, cerimonia conclusiva al Liguori: «A lavoro per la prossima edizione»

di Raffaella Ascione

Mattinata intensa al Liguori di Torre del Greco dove, prima del derby fra Turris e Nocerina, si è svolta la cerimonia conclusiva della prima edizione della Vesuvio Cup, la rassegna internazionale di calcio giovanile organizzata dalla Turris e dall’azienda Colma, legata al presidente corallino Antonio Colantonio.

Proprio sul campo principale della manifestazione, questa mattina si sono svolte tre finalissime, tutte decise ai calci di rigore. Nella categoria 2005 i tiri dal dischetto hanno premiato La Cantera (in foto) a spese della Juve Stabia: la società di Portici è l'unica a chiudere da imbattuta il torneo. Trionfo dagli undici metri anche per la Phoenix, sia nella categoria 2006 (contro la Casertana), che 2007 (contro il Club Napoli). Sempre in mattinata, al Centro Sportivo Leone 2 (ex campo Parlati), i torresi della De Carlo Soccer hanno superato di misura la Cavese (1-0) nella classe 2004, mentre nella categorie più giovani trionfano il Marano (sia nei Pulcini 2008 che 2009) e l'Internapoli Kennedy (nella categoria Primi Calci 2010).

Dopo le finali, l'attesa cerimonia di premiazione del Liguori, nel corso della quale sono state consegnate le coppe sia alle sette società vincitrici che alle seconde classificate, mentre in tanti applaudivano dagli spalti.

Positivo il bilancio tracciato dall'event manager corallino Massimo Prete, cuore dell'organizzazione della Vesuvio Cup 2019. «Siamo contenti della riuscita della manifestazione, specie quando si legge la gioia negli occhi dei bambini. Chiaro che, al primo anno di ogni evento, si paghi sempre qualche dazio, ma da domani il nostro staff sarà già al lavoro per programmare l'edizione 2020 della Vesuvio Cup».

Quindi il presidente corallino Antonio Colantonio. «Le cose bisogna sempre avere il coraggio di farle, poi si lavora per migliorarle. Questo è un evento che ha dato per quattro giorni lustro all'intera città di Torre del Greco e che certamente sarà riproposto nei prossimi anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA