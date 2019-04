Vesuvio Cup, il quadro delle finaliste: Napoli battuto dalla Juve Stabia

di Raffaella Ascione

Terza giornata di gare nell’ambito della prima edizione della Vesuvio Cup, kermesse di calcio giovanile internazionale organizzata a Torre del Greco dall'Asd Turris Calcio e dall'azienda Colma, legata al presidente corallino Antonio Colantonio. I match di giornata hanno consentito di definire il quadro delle finaliste per ciascuna categoria.

Nella categoria 2004, si contenderanno il titolo la Cavese e la locale De Carlo Soccer: appuntamento domani mattina al Centro Sportivo Leone 2 (ex campo Parlati), con fischio d'inizio alle ore 9. Al Liguori si disputeranno invece le finalissime delle categorie 2005 (tra Juve Stabia e La Cantera, alle ore 9), 2006 (tra Casertana e Phoenix, ore 10) e 2007 (tra Club Napoli e Phoenix, sempre alle 10). Tra i 2005 eliminato il Napoli (nella foto), che ha battuto ai rigori il Verona ma poi è stato superato in semifinale, di misura, dalla Juve Stabia.

Sempre domani mattina, sui manti erbosi in sintetico del Centro Sportivo Leone 4 (campi ex Eden), si disputeranno – a partire dalle ore 9 – le finalissime delle categorie Pulcini 2008 (tra Piccolo Stadio e Marano), Pulcini 2009 (di fronte Marano e Polisportiva Agrese) e Primi Calci 2010, con la sfida tra Internapoli Kennedy e Fc Portici.

La cerimonia conclusiva è in programma domani mattina allo stadio Liguori, a partire dalle ore 10.30.

