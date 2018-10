Vico, ecco la maglia in stile Napoli: c'è la chiesa al posto della pantera

Di maglie fantasiose, negli ultimi anni, ne abbiamo viste tante, ma adesso l'innovazione non appartiene più solo alle squadre di Serie A. Lo sa bene l'ASD Vico Equense, formazione campana che milita in Promozione e che sabato, nella gara interna contro il Pimonte, farà esordire una divisa speciale, un vero e proprio omaggio alla città da parte del sodalizio azzurro-oro.







Oltre al richiamo ai colori sociali, in entrambe le divise (bianca la prima e nera la seconda) c'è una particolarità che salterà subito agli occhi, un'innovazione che si è vista anche ai piani alti con la famosa pantera adottata dal Calcio Napoli sulle maglie di questa stagione: sul fianco è infatti impressa l'immagine della S.S. Annunziata, ex Cattedrale, di Vico Equense, uno dei simboli della città e tra le più rinomate chiese di Italia. Il logo in alto a sinistra è quello storico del Vico Calcio, una raffigurazione della torre del Castello Giusso, un tempo prima fortezza della città. «Difendere e rappresentare l'orgoglio vicano è quello che ci proponiamo anche noi», spiega il capitano Francesco Savarese, che è stato tra gli ideatori di questa speciale divisa. «Speriamo che possa rappresentare un ulteriore richiamo per i nostri tifosi a seguirci in questa stagione e ad affollare lo stadio».







Simpatica iniziativa della società anche fuori dal terreno di gioco: il club ha infatti invitato tutti i suoi sostenitori a connettersi e seguire la squadra attraverso i vari canali social del Vico Calcio in rete: nei prossimi mesi i post ufficiali della squadra saranno tutti seguiti dall'hashtag #ILoVico (io amo Vico).

© RIPRODUZIONE RISERVATA