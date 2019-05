Vico Equense, Arenella: «Vogliamo vincere i playoff per i nostri tifosi»

È tutto pronto per la finale playoff del girone B di Promozione tra Vico Equense e Sant'Antonio Abate. Un match che si preannuncia vibrante con la formazione azzurro-oro che cercherà di ottenere il massimo dinanzi ai propri tifosi che saranno certamente numerosi per assistere ad una grande contesa.Assente il classe '99 D'Urso mentre Francesco Correale ha recuperato in tempi record e sarà tra i convocati. Varriale, invece, è in dubbio.

Per il resto tutti arruolabili per il tecnico Spano, compreso Peppe Arenella che forse sintetizza meglio di chiunque altro il gruppo che si è cementato a Massaquano. Il centrocampista ex Savoia analizza così la stagione del Vico: «Abbiamo equamente distribuito i nostri 72 punti, eppure solo nella seconda parte di campionato abbiamo trovato la giusta quadratura in campo e soprattutto nello spogliatoio anche grazie all'arrivo di Caiazza che ci ha aiutato tanto. Arriviamo a questa partita consapevoli di aver lavorato sodo durante la sosta e dei sacrifici compiuto, quindi dobbiamo essere e fiduciosi e dimostrare il nostro valore cercando di vincere i playoff per i tifosi, per la società che ci è stata sempre vicina e ovviamente per ripagare i nostri sforzi». Arenella, che a breve si sposerà, ne ha compiuti molti per esprimersi sempre al massimo: «Sono felice del mio rendimento, anche se si può fare sempre di più. Ho occupato diverse zone del campo completando la mia maturazione, sono un calciatore predisposto al sacrificio e a fornire assist: anche per questo il mio bottino è stato di 4 reti, un aspetto da migliorare».

