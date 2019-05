Vico Equense, Capasso: «Faremo il possibile per centrare l'obiettivo»

Tutto pronto per lo spareggio per la promozione in Eccellenza tra Vico Equense e Montesarchio in programma domenica a Massaquano, alle 16.30. Una contesa dove la formazione azzurro-oro affronterà gli avversari senza Francesco Correale e D'Urso, due under entrambi assenti per infortunio. Tutti disponibili gli altri effettivi della rosa di mister Spano. «Aspettiamo dirigenti, squadra e tifosi del Montesarchio per vivere una giornata di sport nella consapevolezza che entrambe le compagini vorranno raccogliere i frutti dei sacrifici compiuti in stagione - spiega il presidente vicano Capasso -. In 90' ci si gioca un campionato e quindi è logico che tutte e due le squadre faranno il possibile per centrare l'obiettivo perché sono vicine al conseguimento di un traguardo tanto desiderato». Prima dell'ultima sfida è doveroso analizzare quanto avvenuto in questa annata: «Siamo cresciuti tanto, sul campo e fuori - continua il presidente Capasso - perché grazie alla direzione tecnica abbiamo costruito una struttura importante che si è rivelata determinante nei momenti difficili, soprattutto quando abbiamo perso alcuni scontri diretti. Da questo punto di vista posso dire di essere fiero del nostro percorso perché quanto costruito quest'anno è la base per il futuro del Vico».

