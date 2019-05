Domenica a Massaquano, alle 16.30, andrà in scena lo spareggio per la promozione in Eccellenza tra Vico Equense e Montesarchio. Cresce l'attesa per una sfida che vale una stagione; gli azzurro-oro la stanno preparando con concentrazione e serenità. Restano da ottimizzare le condizioni di Varriale e di Francesco Correale, entrambi in panchina con il S.A.Abate. Assente il regista D'Urso, vittima di un grave infortunio al ginocchio. Chi, invece, ha recuperato in tempo per i play off la migliore condizione è Vittorio Inserra, centrocampista ex Puteolana che si è rivelato molto utile in questo finale di stagione dopo un'annata costellata di problemi fisici: "Ci tengo molto a dare il mio contributo ora che sto meglio perché dopo un ottimo avvio di campionato mi sono dovuto fermare per una serie di infortuni che non mi hanno permesso di avere la giusta continuità di rendimento. Il nostro fisioterapista Alessandro Caccioppoli mi ha aiutato e rimesso in sesto, così spero di chiudere in bellezza". L'augurio di Inserra è quello di tutto il Vico: "Ci stiamo attrezzando per affrontare un avversario duro come il Montesarchio sapendo di dover mantenere massima intensità e attenzione. Sono caratteristiche fondamentali in partite del genere e bisognerà metterle in campo sin dall'inizio confidando poi nella nostra buona condizione fisica. Speriamo di regalare una meritata soddisfazione ai nostri dirigenti ed alla nostra gente, ci tengo in modo particolare a contraccambiare la fiducia che mi è stata data".

