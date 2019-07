Vico Equense, confermato pure Arenella

Il Vico Equense sta programmando la stagione in Eccellenza nel migliore dei modi tanto che è stato confermato nella rosa del prossimo anno anche Giuseppe Arenella. I presidenti Capasso e Savarese hanno chiuso una operazione importante perché Arenella ha avuto un ruolo centrale nella scorsa annata. Per il centrocampista ex Savoia ben 30 presenze (29 delle quali da titolare) e 4 reti a dimostrazione di una incredibile continuità di rendimento cui abbina ottime doti tecniche. Una crescita costante quella di Arenella, la cui capacità di dare equilibrio alla squadra ha portato il Vico a vincere le ultime dieci sfide - tra regular season e play off - senza subire reti. Arenella - appena convolato a giuste nozze con la compagna di sempre Angela - sarà pronto per mettersi a disposizione di Spano a partire dal primo giorno di raduno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA