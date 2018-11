Serenità e consapevolezza, con queste due armi il Vico Equense si deve avvicinare alla sfida in casa del Sant'Antonio Abate, parola di Leonardo Gargiulo. L'esperto difensore analizza con lucidità il momento degli azzurro-oro a pochi giorni dal big match del Varone: "Dobbiamo allenarci come sempre, guai a farlo in maniera diversa dalle altre settimane. Piuttosto, visto il livello degli avversari sarà necessario alzare il nostro livello di concentrazione. Fin qui abbiamo accusato qualche passaggio a vuoto di troppo nonostante i risultati ci stiano dando ragione perché stiamo avendo la necessaria continuità di rendimento". Gargiulo, dunque, ritiene che il miglior Vico si debba ancora vedere: "Abbiamo ampi margini di miglioramento - spiega l'ex del Sorrento -, dobbiamo ad esempio crescere nella gestione dei momenti delle partite e questo dipende essenzialmente da noi esperti. I giovani, invece, debbono capire che questa può essere per loro una grande occasione".

