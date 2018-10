Vico Equense, i convocati per la Torrese

Sono 20 i convocati del Vico Equense in vista del match di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia in programma domani al Liguori contro la Torrese. Rientreranno, rispetto all'andata (2-2 il finale) Savarese ed Inserra mentre saranno assenti Porzio e i giovani Imperato (2000) e Coppola (2001) che proveranno a recuperare per sabato quando si giocherà la sesta gara di campionato in casa dell'Oratorio Don Guanella. Al gruppo si è aggiunto, intanto, Giuseppe De Riso, centrocampista classe 2001.

