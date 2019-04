Vico Equense, l'obiettivo è blindare il secondo posto

Se il Poggiomarino ha festeggiato la vittoria del campionato c'è da dire che in casa Vico Equense c'è grande orgoglio e al contempo molta soddisfazione per la vittoria sul campo della Maued che ha consentito alla formazione azzurra-oro di superare il Sant'Antonio Abate stazionando al secondo posto. Per blindare la piazza d'onore basterà un pareggio in casa, nell'ultimo turno di campionato, contro la Torrese anche se l'obiettivo di Savarese e compagni è vincere per arrivare a quota 72 punti e ripete dunque quanto fatto nel girone d'andata (chiuso a 36 punti). I numeri del Vico rappresentano la migliore fotografia del momento della squadra: sette vittorie consecutive, tutte senza prendere gol, miglior attacco del campionato (71 reti) e seconda miglior difesa (22 reti al passivo). Numeri che non sono bastati per salire in Eccellenza ma che potrebbero garantire il secondo posto e dunque una pose position per la post season. Dovesse finire così, il Vico sarebbe a lungo in stand by visto che il primo turno play off si disputerà il 28 aprile ed il secondo turno soltanto la settimana successiva, ma gli azzurro-oro avrebbero il vantaggio di giocare a Massaquano contro la vincente della semifinale. Intanto, però, bisogna prima disputare il match con la Torrese, in vista del quale Spano dovrà fare a meno di Varriale e D'Urso, entrambi alle prese con un problema al ginocchio. Da valutare le condizioni di Francesco Correale (in panchina comunque a Barra) e dell'argentino Bordagaray, che sta curando un fastidio all'adduttore della coscia destra.