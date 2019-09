Vico Equense, nuove maglie azzurro-oro con la torre del Castello Giusso

Hanno fatto il loro esordio domenica contro il Lioni, nel match casalingo perso uno a zero, le nuove maglie del Vico Equense, realizzate in collaborazione con la DGA planet shirt. Colori sociali azzurro e oro, sul petto lo stemma della torre del Castello Giusso che si staglia a difesa della città e ben impressa sul tessuto l’immagine della Chiesa della Ss. Trinità, ex Cattedrale, simbolo del centro storico e della zona del Vescovado. Una casacca da onorare come sanno bene i ragazzi di Spano, alle prese con il problema del gol: soltanto due realizzati in quattro partite di campionato (entrambi in casa dell’Alfaterna) ed appena tre in sei partite stagionali. Fortuna che domenica ad Ariano rientrerà il centravanti Carnicelli che, al pari di Caiazza, ha scontato la sua squalifica. In dubbio, invece, Varriale, Celentano (2000) e Sannino (2001) che sono alle prese con problemi muscolari.

