Si può e si deve sempre migliorare, anche se - come nel caso del Vico Equense - sei ancora imbattuto dopo otto partite di campionato (cinque vittorie e tre pareggi). Tra tante note liete c'è anche però qualcosa da perfezionare: quattro reti al passivo nelle ultime due gare, un dato che non fa sorridere Salvatore Navarra, guardiano dei pali azzurro-oro: "Abbiamo commesso qualche disattenzione di troppo, anche il sottoscritto ha commesso un errore domenica scorsa. Dobbiamo alzare il livello della concentrazione, evitare di sprecare così energie importanti in gare che potremmo controllare diversamente. Dobbiamo gestire meglio i momenti delle partite, assumere consapevolezza del nostro valore e non peccare di superficialità. Vincere contro la Puteolana potrebbe rappresentare una svolta per l'intero campionato ed un buon viatico in vista delle prossime partite, a cominciare da quella di Sant'Antonio Abate".

