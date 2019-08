di Antonino Siniscalchi

VICO EQUENSE- Entusiasmo alle stelle per l’evento di presentazione del Vico Equense Calcio inserito nella serata dedicata alle premiazioni del torneo giovanile “I piccoli giocano il calcio d’estate” organizzato dal Comune in collaborazione con lo storico mister vicano Ciro De Gennaro. È stato proprio quest’ultimo - insieme al presentatore Pino Visconti e a tutto il Circolo Sportivo-Culturale Città di Vico Equense - a volere fortemente sul palco tanti calciatori che hanno scritto la storia del Vico Equense Calcio, mister Giovanni Ferraro che qualche anno fa è stato artefice dell’incredibile scalata del Vico fino alla C-2, ed il presidente di oggi e di ieri Nello Savarese. Poi è stata la volta della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza ed alla Coppa Italia di categoria che scatterà il primo settembre (derby a Sant’Agnello, il 4 settembre esordio a Massaquano con la Virtus Avellino). L'allenatore Tommaso Spano ha anticipato il suo staff ed i suoi calciatori raccontando gli obiettivi stagionali, capitan Francesco Savarese ha parlato dei valori che dovranno contraddistinguere gli azzurri-oro: “Identità tattica e attaccamento alla maglia, noi che eravamo già qui lo scorso anno, ed in particolare noi vicani, stiamo cercando di trasmettere questi principi ai giovani ed ai nuovi arrivi”. Intanto programmata per mercoledì 21 una amichevole a Vico con il Pomigliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA