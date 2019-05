Vico Equense, Raganati: «Ce la giocheremo fino alla fine»

È tutto pronto per la finale dei playoff di Promozione tra Vico Equense e Sant'Antonio Abate che si giocherà domenica a Massaquano alle 16.30. Un match che in passato ha già regalato sentimenti di passione e di grande calcio nel doppio confronto: «All'andata ci hanno surclassati - ammette il difensore azzurro-oro Alberto Raganati - mentre a ritorno noi abbiamo giocato probabilmente la miglior gara della stagione restituendo loro lo stesso punteggio che ci avevano inflitto». Raganati ha giocato tutte le partite di campionato da titolare eccetto una, quella vinta in casa contro la Puteolana 1909 quando è subentrato dalla panchina. Dunque, ha il quadro chiaro del valore delle due squadre: «È la finale che mi aspettavo perché davvero è stata una lunga corsa a tre con il Poggiomarino. Il S.A. Abate è molto pericoloso, ha tra le sue fila un bomber come Vitale e noi per fermare il loro attacco dovremo lavorare di squadra. Ovviamente, non dovremo solo difenderci ma anche cercare il gol (Raganati ne ha segnati quattro in stagione ndr) grazie anche alla spinta che ci darà il nostro pubblico. Da vicano non ricordo un entusiasmo simile negli ultimi anni attorno alla squadra e questo potrà soltanto essere di sprone per noi». Intanto, dal campo arrivano buone notizie nonostante la sicura indisponibilità dei due classe '99 D'Urso e Francesco Correale. Inserra si è già unito al gruppo, Porzio sta per fare altrettanto e Varriale è in fase di recupero.

