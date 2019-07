di Antonino Siniscalchi

VICO EQUENSE - Altre conferme in casa Vico Equense dopo quelle di capitan Savarese e di Peppe Arenella. L’anima vicana della squadra non verrà intaccata, anzi. Lo scorso anno sono stati ben 17 i calciatori locali protagonisti in maglia azzurro-oro e anche in Eccellenza la politica di valorizzazione del “prodotto interno” sarà un punto cardine della gestione Capasso-Savarese. Alberto Raganati e Davide Staiano sono già da qualche anno a disposizione di mister Spano e saranno alle dipendenze del tecnico, anche lui vicano doc, pure in Eccellenza. Il difensore classe ‘96 è stato un “titolarissimo” in Promozione: 32 presenze, di cui 31 dal primo minuto, e tre reti. Per Staiano, esterno sinistro di qualità e quantità, 31 gettoni e due reti. Entrambi possono essere considerati due vere e proprie bandiere del Vico, legate da un profondo rapporto di stima reciproca con i dirigenti del club. Raganati si cimenterà per la prima volta nel campionato di Eccellenza, pronto a stupire come ha fatto anche nelle altre categorie in cui ha giocato, mentre Staiano è tornato a casa dopo esperienze importanti maturate anche in D come quella di Brindisi.

