di Antonino Siniscalchi

VICO EQUENSE- Vittoria di misura della Turris nell’amichevole di Massaquano con il Vico Equense. Un test probante per entrambe le squadre complice anche il gran caldo ed indicazioni positive tanto per Fabiano quanto per Spano, che ha testato la condizione dei suoi dando spazio inizialmente ai nuovi acquisti Alfano e Schettino. In porta il giovanissimo 2002 Gennaro Savarese (autore di almeno tre ottimi interventi nel primo tempo). Di contro la Turris, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Arezzo, era al suo primo test dopo aver conosciuto la composizione dei gironi di Serie D. Fabiano ha risparmiato Longo e proposto il suo consueto 4-3-3 con Franco mezzala sinistra (tra i più in forma in assoluto) e Sowe punta centrale. Ovviamente i corallini, accompagnati anche da un nutrito gruppo di tifosi, hanno avuto maggiore possesso e qualche occasione importante, ma il Vico ha mostrato già un discreto ordine tattico. Così il primo tempo, quello che più conta in partite del genere, si è chiuso sullo zero a zero fornendo indicazioni positive per entrambi i tecnici (tra le note positive Aliperta da un lato e Leonardo Gargiulo dall’altro). Ad inizio ripresa Tarallo ha portato in vantaggio la Turris con un pregevole colpo di testa: bel taglio e incornata precisa del giovane corallino. Poi consueto valzer di cambi e ritmo che inevitabilmente è calato, di conseguenza nessuna emozione fino al termine della partita.

