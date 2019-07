VICO EQUENSE - Tommaso Spano guiderà il Vico Equense anche nel campionato regionale di Eccellenza. Continua, quindi la condivisione tra il Vico Equense e Tommaso Spano, tecnico che siede da tre anni sulla panchina azzurro-oro. Proficua la riunione di ieri con i presidenti Capasso e Savarese ed il dirigente Celentano, nel corso della quale si sono gettate le basi per proseguire insieme. Tommaso Spano, vicano doc, è alla guida della squadra da tre stagioni ma anche in passato aveva avuto una fugace esperienza come allenatore del Vico. In totale sono già oltre 100 le gare in cui ha diretto gli azzurro-oro, 92 soltanto in questi ultimi tre campionati, due dei quali vinti: uno in I categoria e l’altro, nella passata stagione, in Promozione. «Sono felice dell’opportunità che mi viene concessa da questo club cui sono profondamente legato - ha detto Spano -, di conseguenza metterò tutto il mio impegno ed entusiasmo per non deludere le aspettative dei dirigenti e della piazza, dalla quale mi aspetto il consueto supporto. Costruiremo una squadra “garibaldina”, speriamo capace di sorprendere, divertire e di divertirsi». In fase di allestimento lo staff tecnico che affiancherà Spano in questa stagione così come l’organico che verrà costruito partendo dai calciatori che verranno riconfermati. A breve si procederà con le prime ufficializzazioni.

