Vico Equense, tornano i piccoli in piazza: una storia lunga 40 anni

Sono quarant’anni che a Vico Equense i bambini giocano a calcio in strada sotto lo sguardo premuroso del mitico mister Cito De Gennaro. Una tradizione destinata a rinverdirsi a partire da domani con il consueto appuntamento “I piccoli giocano il calcio d’estate”.



Dopo dieci anni a Santa Maria del Toro, da ben trentun’anni lo spettacolo dei ragazzini che scorrazzano palla al piede si è spostato in piazza San Ciro, dove il Circolo Sportivo e Culturale Città di Vico Equense Aps - con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e allo Sport - organizza il divertimento di 150 giovanissimi (chi non ha già una squadra di appartenenza viene collocato in quelle create ad hoc dall’organizzzazione). Possono giocare i ragazzi nati dal 2005-2006 (al campo del Limoneto) fino ai nati nel 2014. Ci si affronta nel consueto “cinque contro cinque” con due riserve pronte a subentrare per ogni squadra. Gironi all’italiana per garantire un certo numero di partite a ciascuna formazione e regolamento FIGC.



Tra gli iscritti anche una folta rappresentanza di ragazzini stranieri - in particolare francesi - in vacanza a Vico, una piacevole novità delle ultime edizioni visto il crescente numero di turisti che arrivano qui da ogni parte del mondo. Dal torneo - che vivrà il suo atto finale venerdì 9 agosto A sono transitati tutti i calciatori più rappresentativi di Vico e molti tra i più rappresentativi della Penisola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA