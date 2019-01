Vico Equense: ufficiale il ritorno di Caiazza

E’ ufficialmente a disposizione del tecnico Spano il difensore classe ’87 Marco Caiazza che da ieri ha svolto il suo primo allenamento con i suoi vecchi nuovi compagni tesserato dal Vico Equense per rinforzare il suo organico. Già perché, Caiazza, è reduce dal campionato con la Scafatese, dove l’anno scorso ha vinto il campionato di Promozione, ma ha già militato nelle fila del Vico Equense nella stagione 2012-13. La conoscenza pregressa di molti nuovi compagni lo aiuterà ad inserirsi in fretta. Avrà modo di farlo sin dalla sfida di sabato in casa del Rione Terra, per la quale Spano ha l'imbarazzo della scelta visto che gli effettivi sono tutti disponibili. Sconfitta, infine, per la Juniores in casa del Sant'Agnello (3-1 il finale, gol del momentaneo vantaggio vicano ad opera di Coppola).

