Vico, sabato in campo con la nuova maglia

Grande Entusiasmo in casa Vico alla ripresa degli allenamenti tra certezze, conferme e nuovi stimoli. Tra questi, sicuramente c’è la nuova maglia pensata in collaborazione con il capitano Savarese che sabato in campo scenderà mostrando un vero e proprio omaggio alla città. Maglia che oltre a riportare i colori sociali in entrambe le divise, presenta impressa l’immagine dell’ex cattedrale di Vico Equense, la S.S. Annunziata ,da sempre uno dei simboli della città. Maglia che oltre ad essere omaggio spera di richiamare un numero ancora maggiore di tifosi a sostegno della compagine napoletana.

