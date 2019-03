Villaricca ad un passo dalla gloria

Il Villaricca della coppia Pascale-Paolucci è ad un passo dalla Prima Categoria. Nell'ultimo turno di campionato gli azzurri hanno vinto in casa contro il Riscatto Scampia per una rete a zero. Il Villaricca si trova ad undici punti di vantaggio sulla Stella Rossa. Il prossimo turno vedrà la compagine di Pascale-Paolucci impegnata in trasferta contro l'Aragonese. Tra le due squadre ci sono ben dodici punti di distacco in classifica. Il Villaricca è la squadra ad aver subito meno gol: appena dodici. Indubbiamente il reparto arretrato è il più forte della squadra. Anche per quanto riguarda i gol segnati, la formazione azzurra vanta uno degli attacchi più prolifici del girone con 47 gol all'attivo.

