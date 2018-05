A Villaricca il gran gala del calcio femminile campano

Grande partecipazione al primo «Gala del calcio femminile campano»: in 500 al Palasport di Villaricca domenica sera per l'evento organizzato dalla Lega Dilettanti e dal Comitato campano per premiare le ventisei squadre regionali di calcio a 11 e a 5 che si sono distinte in questa stagione. Tra i riconoscimenti anche quello alla squadra femminile dell'Ordine dei giornalisti.



A consegnare le targhe il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, il presidente del Comitato campano, Salvatore Gagliano, il vicepresidente Carmine Zigarelli, i consiglieri Antonio Tarantino, Antonio Sarnelli e Salvatore Erricchiello, il presidente regionale del Coni Sergio Roncelli, il sindaco di Villaricca Rosaria Punzo, il vicesindaco Francesco Mastrantuono, l’assessore allo sport Caterina Taglialatela, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Guarino. A fare gli onori di casa la responsabile del calcio femminile del Comitato campano, Giuliana Tambaro, che ha sottolineato: «Abbiamo l’ambizioso obiettivo di fare della Campania il fiore all’occhiello del calcio femminile italiano».

