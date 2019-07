Virtus Avellino, è fatta per Giudice

La Virtus Avellino rinforza in maniera degna il pacchetto arretrato per il prossimo campionato di Eccellenza visto che arriva in quel settore un jolly capace di giocare sia da centrale che all'occorrenza da laterale. Stiamo parlando di Davide Giudice, calciatore salernitano, classe 1990, cresciuto calcisticamente nel Settore giovanile della Paganese e maturato nel massimo campionato dilettantistico italiano prima dell’exploit nell’allora Serie C2 nella stagione 2011/2012. A 18 anni Giudice approda al Sapri in serie D e gioca con costanza per due campionati di fila contribuendo alla vittoria della Coppa Italia di Serie D per i cilentani che si fermano al terzo posto nel girone I nella stagione 2008/2009. Poi l’ulteriore salto di qualità con l’Ebolitana dove gioca sia in D che in C2. È questo il miglior campionato di Giudice che mette anche a segno 2 reti in 21 partite giocate tra i Pro. Poi arriva la parentesi siciliana prima con il Noto e poi con il Messina sempre in D e il campionato vinto in Eccellenza con la maglia della Scafatese. Lo scorso anno, per questioni personali, decide di scendere di categoria e si accasa con il San Mango Temeraria in Promozione, ma adesso avrà l’occasione di mettersi di nuovo in vetrina con mister Della Rocca per un campionato da protagonista con la maglia della Virtus Avellino in Eccellenza.

