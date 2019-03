Virtus Baia-Sanciprianese: il tecnico Lagravanese aggredisce gli avversari

Un brutto episodio di violenza nel campionato di Seconda Categoria, nella partita di domenica tra Virtus Baia e Sanciprianese. Come scrive il comunicato stampa della squadra di casa, "nell'ultimo quarto d'ora follia di mister Lagravanese, l'allenatore della Sanciprianese, che prima schiaffeggia capitan Di Fusco, poi rifila un pugno ad un altro calciatore della Virtus, Paco Di Costanzo. Una rissa senza senso e scaturita da un gesto di chi dovrebbe portare l'esempio in campo. Nel finale la doppietta personale di Dottorini per il 5-1 finale". Insomma, si attendono ora le decisioni del Giudice Sportivo per sapere quale saranno le eventuali squalifiche.

