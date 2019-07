Vis Sezze, colpo Caruso

La Vis Sezze ha presentato il suo secondo acquisto per la nuova stagione 2019-2020: Giuseppe Caruso. Originario di Roma, classe ’92, Giuseppe é un portiere dall’indubbia esperienza calcistica: esordisce nel settore giovanile dell’Aprilia, per poi passare nel 2009 al Real Pomezia in Eccellenza. L’anno dopo torna all’Aprilia, giocando in Lega Pro; la militanza in squadra continua negli anni a seguire, sia in Serie D, che in Eccellenza – riconquistando nuovamente la Serie D nella stagione 2016/2017 -. Nella stagione 2017/2018 passa al Colleferro, giocando in Eccellenza, mentre l’anno successivo viene acquistato dalla Virtus Nettuno, riuscendo addirittura a segnare un gol a Morolo, rete che valse un pareggio per 2-2 al 90esimo. A dicembre 2018/2019, veste la casacca dell’Unipomezia.Oggi é il nuovo portiere della Vis Sezze e noi tutti gli rivolgiamo un caloroso benvenuto! A presentare Giuseppe ci pensa il direttore sportivo Fabrizio Di Emma: "Parlo a nome di tutta la società nel condividere la chiusura di questa operazione che consideriamo di alto livello sia per il profilo tecnico di Giuseppe, sia per il suo profilo caratteriale. Accogliamo alla Vis un calciatore serio e dotato di numeri da prima fascia, che si inserirà in men che non si dica all’interno del gruppo, valorizzandolo ancor di più. Giuseppe é un portiere dall’enorme carisma e consapevole dei propri mezzi: la sua presenza in campo e fuori si farà sentire a nostro vantaggio. Benvenuto alla Vis!" E allora lasciamo che sia Giuseppe a regalarci le sue prime dichiarazioni da calciatore della Vis! "Sono molto contento dell‘interessamento della Vis Sezze. Mi ha fatto piacere la chiamata del direttore sportivo Fabrizio Di Emma e i nostri scambi di parole non potevano concludersi in maniera migliore, infatti abbiamo subito trovato l’accordo per poter iniziare questa nuova ed emozionante avventura insieme, perché il desiderio mostrato dalla società di prendere un portiere con le mie caratteristiche era tanta e mi rende orgoglioso il fatto che la scelta del ruolo sia ricaduta su di me. É per me un enorme piacere sposare un progetto ambizioso come quello della Vis. Ammetto che mi è mancato molto il campo nell’ultima parentesi svolta a Pomezia e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura, sapendo che non sarà facile, ma con la consapevolezza che darò tutto me stesso per centrare gli obiettivi stabiliti dalla società. Sono contento di di incontrare nuovamente Fabio Formato, mio compagno in Lega Pro ad Aprilia e anche riabbracciare Paolo Loria, mio ultimo compagno a Nettuno. Un saluto a tutti i nostri tifosi: mi impegnerò per regalarvi moltissime soddisfazioni. Forza Vis!"

