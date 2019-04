Vitulazio, confermato il tecnico: avanti con Russo

Il Vitulazio non perde tempo e riparte dalla certezza in panchina. Il club ha annunciato che per la prossima stagione sarà ancora Telemaco Russo a guidare la prima squadra. Dopo essere arrivato in corso d’opera a inizio novembre il tecnico ha guidato il Vitulazio verso la salvezza. Questo il comunicato: Il Vitulazio Calcio comunica di aver confermato alla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Telemaco Russo anche per la stagione sportiva 2019-2020. In bocca al lupo mister!

