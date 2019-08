Morto a Spa, Hubert era all'esordio dopo ​il titolo nella GP3 Series

Anthoine Hubert, il pilota morto in seguito a un incidente durante la gara 1 del Gran Premio di Formula 2 sul circuito di Spa-Francorchamps, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 22 settembre ed era alla sua stagione d'esordio in Formula 2 con il team Arden, una promozione arrivata dopo avere conquistato il titolo lo scorso anno nella GP3 Series. Il pilota transalpino, che era anche entrato a far parte della Renault Sport Academy, aveva centrato il primo successo in Formula 2 a Montecarlo in gara 2, un successo poi bissato due settimane dopo sulla pista di casa al Paul Ricard.



Incidente a Spa in Formula 2, morto il pilota francese Hubert



Hubert iniziò la sua carriera nel 2006 all'età di dodici anni. Nel 2010 concluse in seconda posizione il campionato CIK-FIA Karting Academy Trophy. Si classificò terzo nel CIK-FIA "U18" World Karting Championship nel 2011 e 2012. Nel 2013 si spostò nei campionati monoposto approdando nella F4 Francese. Ha poi vinto la serie nello stesso anno, terminando la stagione con undici vittorie e due ulteriori podi.



Nel 2014 passò al campionato Eurocup Formula Renault 2.0 con il team Tech 1 Racing. Concluse quindicesimo, con sei piazzamenti a punti in tutta la stagione. Partecipò anche alla Formula Renault 2.0 Alps come pilota ospite. Per la stagione 2015 Hubert è rimasto nell'Eurocup con il team Tech 1.Ha concluso quinto in campionato vincendo a Silverstone e Le Mans e conquistando altri cinque podi. Ha anche disputato alcuni eventi selezionati della serie Alps, dove ha vinto quattro delle sei gare che ha iniziato, e finito secondo in altre due gare. Formula 3.



Nel febbraio 2016, è stato confermato che Hubert avrebbe fatto il suo debutto nel campionato europeo di Formula 3, correndo con Van Amersfoort Racing Racing. Ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 3 nella seconda gara al Norisring. GP3 Series Nel novembre 2016, Hubert ha partecipato a test post-stagione con ART Grand Prix. Nel febbraio 2017 viene confermata la sua partecipazione al campionato con il team ART Grand Prix e finisce il campionato il quarta posizione, ultimo tra i piloti del team.[13] Nel 2018 viene riconfermato il suo impegno nel campionato sempre con il team francese. Con due vittorie in stagione, e un'ottima regolarità, il francese riesce a vincere il titolo con 16 punti di vantaggio su Nikita Mazepin, primo inseguitore. Formula 2.

Nella stagione 2019, che rimarrà l'ultima della sua carriera, fa in tempo a debuttare in Formula 2, ingaggiato dalla Arden.

