Live F1, GP Russia in diretta: Hamilton 1°, Leclerc secondo pit-stop

di Massimo Costa

Con la safety-car, Leclerc fa un secondo pit-stop per montare le gomme soft per gli ultimi 22 giri



La virtual safety car ha favorito Hamilton, che ne ha approfittato per fare il pit-stop e ritrovarsi davanti a Leclerc. Tutto è cambiato. Pit-stop per Albon e Hulkenberg (entrambi montano le soft), si ritira Kubica



Riparte la gara, ma Russell esce di pista, forse per problemi ai freni. Ora entra la safety-car



Al pit-stop anche Verstappen che monta le gomme medie



La Ferrari di Vettel è in posizione pericolosa, virtual safety car. Hamilton ne approfitta e vai ai box per il cambio gomme, monta le soft. Anche Bottas ai box e riparte con la stessa mescola del compagno di squadra



28° giro - Colpo di scena, Vettel si deve ritirare per problemi al motore



27° giro - Pit-stop per Vettel che va con le medie e rientra davanti a Vettel. Tutto come previsto.



26° giro - Ritiro di Ricciardo la cui Renault dopo l'incidente iniziale con Giovinazzi non era perfetta



25° giro - Vettel + 5"8 su Hamilton il quale ha 12" di vantaggio su Bottas. Leclerc è quarto a 26" da Vettel. L'undercut porterà Leclerc davanti a Vettel?



Dopo un lungo duello, Albon (con problemi ai freni) riesce ad avere ragione di Gasly e sale ottavo



24° giro - Pit-stop per Perez che come gli altri piloti va con le medie



23° giro - Pit-stop per Leclerc che ha montato le medie



22° giro - Il divario tra Vettel e Leclerc è salito a 4"



21° giro - Pit anche per l'altra McLaren di Sainz che riprende con gomme medie



20° giro - Pit per Norris che riparte con gomme medie



20° giro - Vettel Leclerc Hamilton Bottas Verstappen Sainz Norris Perez Magnussen Stroll Gasly Albon Kvyat Russell Ricciardo Giovinazzi Hulkenberg Raikkonen Kubica



Verstappen riesce a passare la McLaren di Sainz e si porta in quinta posizione, ma a 19" da Bottas, quarto



17° giro - Il vantaggio di Vettel su Leclerc sale a 3"9 mentre Hulkenberg va ai box e monta gomme medie dopo un pit-stop difficoltoso



14° giro - Bel sorpasso di Hulkenberg ai danni di Perez per l'ottavo posto



Hamilton segna il giro più veloce ed è a 3" da Leclerc



13° giro - Vettel + 3"2 Leclerc poi Hamilton Bottas Sainz Verstappen che ha superato di forza Norris. Ottavo Perez, poi Hulkenberg Magnussen Stroll Gasly Kvyat Albon Russell Ricciardo Giovinazzi Kubica Raikkonen



Leclerc dice di aver dato la scia a Vettel per aiutarlo a passare Hamilton e quindi vorrebbe vedere che Vettel gli ridia la posizione



Per il momento Ferrari congela gli ordini di squadra, troppo alto il divario tra Vettel e Leclerc, troppo vicino Hamilton per far rallentare i piloti



9° giro - Vettel continua ad allungare su Leclerc e si porta a +1"6 mentre Hamilton è terzo a 2"8, Bottas a 6"9. Drive through per Raikkonen per partenza anticipata, anche se poi si è fermato venendo superato da tutti



8° giro - Verstappen attacca e supera Perez per la settima posizione



7° giro - Dialogo via radio dei piloti Ferrari con il box, Vettel vuole tenere la prima posizione, Leclerc chiede di passare anche se il tedesco la prima posizione se l'è guadagnata meritatamente. Bottas supera Sainz.



5° giro - Vettel scatenato segna il giro più veloce ed ha 1"0 su Leclerc e 2"8 su Hamilton. Giovinazzi e Kubica hanno montato gomme dure



4° giro - La gara riprende con Vettel che tiene un buon margine su Leclerc mentre Giovinazzi va ai box. Magnussen sale nono superando Hulkenberg.







L'incidente è stato innescato da Giovinazzi che si è trovato stretto a sandwich tra Grosjean e Ricciardo, ed ha centrato entrambi



In regime di safety-car Vettel comanda su Leclerc Hamilton Sainz Bottas Norris Perez Verstappen Hulkenberg Magnussen Stroll Giovinazzi



Grande partenza di Vettel che supera Leclerc alla prima staccata, poi Hamilton e Sainz. Contatto tra Ricciardo e Grosjean, subito entra la safety-car



Si sta per concludere il giro di ricognizione



Albon scatterà dalla pit-lane, Kvyat parte con le gomme dure. Con le medie invece, Stroll, Raikkonen, Gasly, Russell, Kubica e Albon



Mentre Leclerc e Vettel partiranno con le gomme soft, le Mercedes di Hamilton e Bottas scatteranno con le Pirelli medie



Ricordiamo che i piloti motorizzati Honda Verstappen e Gasly hanno subìto cinque posizioni di penalità per la sostituzione del motore. Kvyat partirà ultimo per aver sostituito altre parti della power unit mentre Albon è uscito di pista nel Q1 risultando penultimo.



È un Charles Leclerc irrefrenabile quello che stiamo vedendo in questi ultimi due mesi. La sesta pole stagionale conquistata a Sochi, la quarta consecutiva come soltanto Michael Schumacher era riuscito a fare al volante della Ferrari, hanno decisamente consacrato il talento del giovane monegasco. Leclerc, come già a Monza e Singapore, divide la prima fila con Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del mondo non si rassegna ed è stato bravissimo a strappare ancora una volta a Sebastian Vettel la seconda posizione, impedendo alla Ferrari di monopolizzare la prima fila. La SF90, grazie alle modifiche aerodinamiche e a un motore potentissimo, tanto che Hamilton ha paragonato la Rossa a un Jet, può giocarsela su qualsiasi tipologia di circuito, come dimostrato a Singapore e Sochi, non solo sui tracciati veloci come Spa e Monza. Leclerc dopo le polemiche, comunque presto sopite, seguite al GP di Singapore per la strategia che ha favorito Vettel, vuole la vittoria a tutti i costi. Determinante, oltre al lavoro degli strateghi ai box, sarà la staccata alla prima variante successiva alla partenza, che arriva dopo un lungo rettifilo. Attenzione anche a Valtteri Bottas, in seconda fila, mentre Max Verstappen, quarto in qualifica con la Red Bull-Honda, scatterà nono per la penalità di cinque posizioni subìta per il cambio del motore.

