TRAGUARDO - Vince Raikkonen, davanti a Vrestappen, Hamilton e Vettel. I Mondiali sono ancora aperti.



54° giro - Vettel passa Bottas e sale al quarto posto.



50° giro - Grande finale con Raikkonen, Verstappen e Hamilton uno dietro l'altro.



40° giro - Hamilton con le gomme nuove passa Bottas e sale al terzo posto.



38° - La Ferrari di Raikkonen va intesta davanti a Verstappen e Botta. Hamilton 4° precede Vettel.



37° giro - Hamilton in difficoltà con le gomme si ferma per la seconda volta e monta di nuovo un treno di soft gialle nuove.



27° giro - Anche Verstappen passa Sebastian che ha le gomme ormai finite, si ferma ai box e monta le gialle soft.



25° giro - Raikkonen passa Vettel e sale al secondo posto.



22° giro - Si ferma Raikkonen dopo avere tenuto a lungo dietro Hamilton, monta le gialle soft e rientra in quinta posizione alle spalle dell'altra Ferrari di Vettel.



16° giro - Hamilton con le soft nuove vola, passa il compagno Bottas e si avvicina pericolosamente a Raikkonen.



14° giro - La pista torna libera, Vettel supera la Renaul di Hulkenberg e sale in quinta poszione alle spalle di Verstappen.



11° giro - Ci sono le bandiere gialle per rimuove la vettura di Daniel e Hamilton ne approfitta per fare il pit stop. Monta le gialle soft e potrebbe arrivare fino in fondo.



8° giro - Si ferma Ricciardo per problemi alla sua Red Bull, Verastappen con l'altra monoposto austriaca è già risalito al quarto posto alle spalle della Mercedes di Bottas.



1° giro - Vettel tenta subito il sorpasso a Ricciardo, ma perde il controllo della sua Ferrari, allarga la traittoria e tocca la Red Bull dell'australiano. La Rossa ancora una volta si gira e il tedesco riparte al 14° posto.



PARTENZA - Kimi Raikkone con la Ferrari scatta bene quando si spegne il semaforo ed affianca Hamilton. Il britannico cerca di chiudere, ma Kimi tira la staccata e si infila in testa nella prima curva.



AUSTIN - Ferrari di nuovo in forma e all'attacco ad Austin dove sta per scattare il Gran Premio degli Stati Uniti. Vettel e Raikkonen hanno ottenuto in qualifica tempi vicinissimi al poleman Hamilton con la Mercedes e tenteranno il tutto per tutto per far rinviare la festa mondiale al campione in carica britannico. Kimi scatterà in prima fila a fianco di Lewis, Sebastian partirà in quinta posizione dietro pure a Bottas e Ricciardo poiché è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia per non aver rallentato nelle prove libere quando era esposta la bandiera rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA