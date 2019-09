Ancora lui. Il più veloce nelle qualifiche ufficiali è Charles Leclerc: sua la pole position nel GP di Singapore. Alle sue spalle il campione del mondo Lewis Hamilton e poi Sebastian Vettel. Charles Leclerc centra un'altra pole position: è la terza pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la quinta stagionale. Grande giro del pilota monegasco che nel Q3 ha piazzato un 1.36.217 precedendo il pilota della Mercedes Lewis Hamilton con un ritardo di +0.191 e il compagno di scuderia Sebastian Vettel a +0.220.



A Marina Bay

ha ottenuto la terza pole di fila (la quinta della stagione) con un bellissimo giro in Q3, fermando il cronometro sul tempo di 1'36«217. »Sono davvero contento« ha detto il pilota, che ha rischiato tutto per stare davanti a: »In alcuni momenti ho temuto di perdere la macchina« ha raccontato. »Ringrazio il team che ha fatto un lavoro fantastico su una pista che non ci dava per favoriti« ha aggiunto. Il pacchetto portato in Malesia dalla