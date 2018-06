di Redazione Sport

Il Gp del Canada lancia la Ferrari e Vettel in testa al mondiale. «Sebastian ha guidato bene ma ha anche avuto una gran macchina. I ragazzi da giovedì hanno fatto un gran lavoro e questo è il risultato». Così il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, commenta ai microfoni di Sky il trionfo di Vettel a Montreal. Il Cavallino non conquistava dal 2004 la vittoria in Canada, ai tempi d'oro di Michael Schumacher. «La Ferrari è una grande squadra, ma serve anche un grande pilota. Oggi è mancato un pò Kimi. Il campionato comunque è lungo e stiamo calmi e tranquilli. Andiamo avanti seriamente con il lavoro. Vogliamo scrivere qualcosa di bello, se possiamo e vogliamo. E tutti lo vogliamo»

